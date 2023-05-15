Управление здравоохранения Набережных Челнов возглавил Рустам Нугманов

Рустам Нугманов родился в Набережных Челнах, окончил КГМУ.
Рустам Нугманов возглавил управление здравоохранения в Набережных Челнах. На этом посту он сменил Александра Николаева. О назначении на деловом понедельнике объявил мэр города Наиль Магдеев.
Ранее Нугманов занимал пост заместителя начальника горздрава. Имеет опыта работы урологом в городской больнице.
Мэр пожелал успехов руководителю на новом месте работы и напомнил, что пациент всегда прав.
Рустам Нугманов родился в Набережных Челнах, окончил КГМУ. Воспитывает четверых детей, жена работает кардиологом в горбольнице №2.
Ранее мы сообщали, что Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства в Челнах.
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