Управление здравоохранения Набережных Челнов возглавил Рустам Нугманов

Рустам Нугманов родился в Набережных Челнах, окончил КГМУ.

Рустам Нугманов возглавил управление здравоохранения в Набережных Челнах. На этом посту он сменил Александра Николаева. О назначении на деловом понедельнике объявил мэр города Наиль Магдеев.

Ранее Нугманов занимал пост заместителя начальника горздрава. Имеет опыта работы урологом в городской больнице.

Мэр пожелал успехов руководителю на новом месте работы и напомнил, что пациент всегда прав.

Рустам Нугманов родился в Набережных Челнах, окончил КГМУ. Воспитывает четверых детей, жена работает кардиологом в горбольнице №2.

Ранее мы сообщали, что Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства в Челнах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram