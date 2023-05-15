В Казани скончалась главный врач детской поликлиники №2 Роза Ахмадиева

Пациенты и коллеги уважали доктора. Фото: Минздрав РТ

Скончалась главный врач детской поликлиники №2 Казани Роза Ахмадиева. После продолжительной болезни ее не стало в возрасте 63 лет.

Как рассказывают в Минздраве РТ, Роза Салиховна была талантливым руководителем, внимательным и отзывчивым врачом, пациенты и коллеги ее уважали. У доктора было звание Заслуженного врача РТ, была врачом-педиатром высшей квалификационной категории.

Соболезнуем родным и близким.

Ранее мы сообщали, что скончался бывший ректор КФУ Юрий Коноплев.

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