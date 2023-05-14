Пожарные Казани спасли семь человек из зоны сильного задымления

При помощи специальных масок спасатели вывели жильцов дома на улицу. Фото: @mchstatarstan

Днем в воскресенье, 14 мая, в экстренные службы Казани поступила информация о возгорании в подъезде одного из жилых домов по улице Голубятникова, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там создалось сильное задымление из-за горения электрокабеля в шахте с первого по пятый этаж. В результате сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, в том числе четырех детей. При помощи специальных масок они вывели жильцов дома на улицу.

- Пожарные ликвидировали открытое горение. Причина произошедшего устанавливается, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Казани пожарные спасли от удушения восемь человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram