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НовостиОбщество14 мая 2023 11:25

На матче «Рубина» и «Акрона» ветеран ВОВ совершил символический удар по мячу

Кадры данного момента распространились в социальных сетях
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На футбольное поле ветерана проводила волонтер.

На футбольное поле ветерана проводила волонтер.

Фото: скриншот

На матче «Рубина» и «Акрона» ветеран Великой Отечественной войны Александр Шахназаров совершил символический удар по мячу. Кадры данного момента распространились в социальных сетях.

На футбольное поле его сопроводила волонтер. Под аплодисменты и возгласы болельщиков Александр Шахназаров ударил по мячу. В этот момент все зрители не только поддержали ветерана, но и встали с трибун в знак уважения.

Напомним, казанский «Рубин» обыграл «Акрон» в матче 31-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 3:2.

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