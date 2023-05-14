На матче «Рубина» и «Акрона» ветеран ВОВ совершил символический удар по мячу

На футбольное поле ветерана проводила волонтер. Фото: скриншот

На матче «Рубина» и «Акрона» ветеран Великой Отечественной войны Александр Шахназаров совершил символический удар по мячу. Кадры данного момента распространились в социальных сетях.

На футбольное поле его сопроводила волонтер. Под аплодисменты и возгласы болельщиков Александр Шахназаров ударил по мячу. В этот момент все зрители не только поддержали ветерана, но и встали с трибун в знак уважения.

Напомним, казанский «Рубин» обыграл «Акрон» в матче 31-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 3:2.

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