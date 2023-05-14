За сутки в Татарстане выявили 25 случаев COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась семи зараженным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 25 новых случаев COVID-19, госпитализировали семь зараженных и выписали 72 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 14 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 205 581 человек, 203 061 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, 80% случаев кори завезены в Татарстан из Таджикистана.

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