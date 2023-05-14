В Татарстане приступили к проведению комплексных кадастровых работ

В 2023 году кадастровые работы будут проведены уже в отношении 28 тысяч объектов недвижимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за счет бюджетных средств начались комплексные кадастровые работы (ККР). Их проведут в отношении 55 кадастровых кварталов, расположенных на территории Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Мамадышского, Пестречинского и Чистопольского районов и Казани, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

По словам руководителя ведомства Нияза Галиакбарова, правообладателям объектов недвижимости, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, не придется платить за уточнение местоположения земельного участка и расположенного на нем объекта. Также можно будет лично обратится в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН. В 2023 году кадастровые работы будут проведены уже в отношении 28 тысяч объектов недвижимости.

Отметим, кадастровые работы проводятся в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Они направлены на развитие регионов, структурирование земельно-имущественных отношений, обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Напомним, в декабре 2023 года представят мастер-план Казанской агломерации.

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