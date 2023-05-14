Нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Замелекесье досрочно подают горячую воду после гидравлических испытаний. Эти работы специалисты успели завершить за три дня, сообщают Набережночелнинские тепловые сети.
Так, в управляющие компании 20 и 22 микрорайона, а также в частично 21 переданы телефонограммы о возможности восстановления воодоснабжения.
Отметим, нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней.
Напомним, в Набережных Челнах 11 мая начали отключать горячую воду. Первым на очереди был Комсомольский район города.
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