Нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Замелекесье досрочно подают горячую воду после гидравлических испытаний. Эти работы специалисты успели завершить за три дня, сообщают Набережночелнинские тепловые сети.

Так, в управляющие компании 20 и 22 микрорайона, а также в частично 21 переданы телефонограммы о возможности восстановления воодоснабжения.

Отметим, нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней.

Напомним, в Набережных Челнах 11 мая начали отключать горячую воду. Первым на очереди был Комсомольский район города.

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