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НовостиОбщество14 мая 2023 8:53

В Замелекесье досрочно подают горячую воду после гидравлических испытаний

Эти работы специалисты успели завершить за три дня
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней.

Нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Замелекесье досрочно подают горячую воду после гидравлических испытаний. Эти работы специалисты успели завершить за три дня, сообщают Набережночелнинские тепловые сети.

Так, в управляющие компании 20 и 22 микрорайона, а также в частично 21 переданы телефонограммы о возможности восстановления воодоснабжения.

Отметим, нормативный срок отключения горячей воды составляет 14 дней.

Напомним, в Набережных Челнах 11 мая начали отключать горячую воду. Первым на очереди был Комсомольский район города.

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