В Татарстане с начала санитарного двухмесячника нарушителей оштрафовали на 1,2 млн рублей

По словам Шадрикова, из общего количества нарушений устранены 4 111. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане с начала санитарного двухмесячника нарушителей оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. За этот период выявили более пяти тысяч нарушений, в том числе 3,3 тысячи мест мест несанкционированного размещения отходов. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил глава Минэкологии региона Александр Шадриков.

По словам Шадрикова, из общего количества нарушений устранены 4 111. По ним составлено 1,5 тысячи протоколов. Также были ликвидированы 79,5% незаконных свалок. Так, на полигоны вывезли более 320 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Кроме того, в республике высажено более 587 тысячи деревьев и кустарников. В ходе рейдов и авиаоблетов специалисты обследовали 13 районов, а также Казань и Набережные Челны. Всего было обнаружено 60 мест несанкционированного размещения отходов и 104 нарушения.

Напомним, власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

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