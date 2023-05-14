В Татарстане готовность 11 строящихся по нацпроекту школ превысила 50%

В сфере здравоохранения выполнено 43% объема работ. Фото: Иван Макеев

В Татарстане готовность 11 строящихся по национальному проекту школ составила 51%. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, высокими темпами идет строительство и двух детских садов. Их готовность оценивается в 69% и 20,2% соответственно.

Кроме того, на 50% составляет общее выполнение программ строительства социально-культурных объектов, модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройства. Это две дороги, пять объектов инженерной инфраструктуры и семь площадок под компактную жилищную застройку.

В сфере здравоохранения выполнено 43% объема работ. Речь идет о строительстве 47 ФАПов в 42 муниципальных образованиях.

Напомним, в Татарстане почти наполовину выполнен годовой план по строительству жилья.

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