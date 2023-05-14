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НовостиОбщество14 мая 2023 7:29

В Казани временно перекроют проезд на перекрестке улиц Белинского и Лядова

Ограничение будет действовать с 18 мая по 2 июня
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани временно перекроют проезд на перекрестке улиц Белинского и Лядова. Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 18 мая по 2 июня полностью ограничат движение в районе дома №21 на улице Белинского и частично закроют проезжую часть возле дома №21 на улице Лядова.

Напомним, центр Казани перекроют из-за легкоатлетического марафона. Он пройдет с 27 по 28 мая.

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