Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани временно перекроют проезд на перекрестке улиц Белинского и Лядова. Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 18 мая по 2 июня полностью ограничат движение в районе дома №21 на улице Белинского и частично закроют проезжую часть возле дома №21 на улице Лядова.

Напомним, центр Казани перекроют из-за легкоатлетического марафона. Он пройдет с 27 по 28 мая.

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