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НовостиПроисшествия13 мая 2023 13:01

В парке Набережных Челнов на дереве обнаружен труп мужчины

Первой его заметила прохожая
Адам САГАЛ
Страшную находку обнаружили в парке Победы

Страшную находку обнаружили в парке Победы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке Победы Набережных Челнов на дереве обнаружен труп мужчины. Первой страшную картину заметила прохожая, которая и позвонила в полицию. Инцидент случился 12 мая.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть, она наступила примерно за 10 минут до обнаружения тела. Мужчине было около 50 лет, сообщает chelny-biz.

Ранее мы сообщали, что жительница Набережных Челнов обнаружила тело мужа в ванной.

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