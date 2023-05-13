В Татарстане из-за заморозков пострадали 30 тысяч гектаров посевов

Площадь застрахованных посевов немного превышает 500 тысяч гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане из-за недавних заморозков пострадали 30 тысяч гектаров посевов. Информацию на совещании в Кабмине РТ озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Больше всего урон заметен в Бавлинском, Лениногорском и Мензелинском районах.

На участках, где холод уничтожил посадки, проведут пересев, уточнил министр. Зяббаров напомнил о необходимости страхования посевов на случай ЧС. Пока площадь застрахованных посевов немного превышает 500 тысяч гектаров.

С опережением закончили посевную кампанию шесть районов – Нурлатский, Тетюшский, Заинский, Алексеевский, Сармановский и Зеленодольский.

Ранее мы сообщали, что Татарстанские аграрии в случае убытков от гибели посевов зерна получат 430 миллионов рублей.

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