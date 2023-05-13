В Госдуме предложили взять на контроль расследование массовой гибели пчел в Татарстане

Более половины пестицидов, которые применяются в АПК, пока не регулируются государством Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генпрокуратуре предлагают проконтролировать расследование уголовного дела по факту гибели пчел в связи с неоднократным применением пестицидов с нарушением законодательства в деревне Утяшкино Заинского района Татарстана. Об этом сказано в рекомендациях аграрного комитета Госдумы, пишут «Известия». Кроме этого, правоохранителей просят обратить внимание на необоснованные применение средств защиты растений в Ростовской области и Ставропольском крае.

Как уточнил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский, более половины пестицидов, которые применяются в агропромышленном комплексе, пока не регулируются государством.

- К примеру, бытовые пестициды — яды, когда люди травят крыс, тараканов, на данный момент запрещены для широкого использования в полях, но их применяют, — объяснил парламентарий.

Такие действия, по словам Лисовского, становятся причиной массовой гибели животных.

Ранее мы сообщали, что крупные агрохолдинги Татарстана сократили поголовье крупного рогатого скота.

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