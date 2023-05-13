В рамках второго этапа благоустройства будет облагорожена территория около озера

В Казани представлен проект благоустройства бульвара на улице Серова, что в Московском районе.

Планируется обустроить прогулочную зону, она будет площадью 3,5 гектара и протянется от мечети «Ярдэм» до пересечения с улицей Восход. Около религиозного учреждения уже убрали стихийную парковку. Также здесь начали прокладку ливневой канализации и инженерных сетей.

Планируется, что первая часть обновленного бульвара будет открыта в третьем квартале 2023 года. Здесь будут сенсорный сад, площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, зоны для общения и игры в боччу.

В рамках второго этапа благоустройства будет облагорожена территория около озера. Все эскизы проекта обновленного бульвара можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что жители Набережных Челнов оценят итоговый проект благоустройства парка Прибрежный.

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