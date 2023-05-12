Фото: Иван МАКЕЕВ

Татарстан направит почти 1 миллиард рублей на строительство очистных сооружений в Иннополисе. Такой тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики.

Согласно представленным документам, подрядчикам будет необходимо провести работы по устройству фундамента, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, провести внутренние отделочные работы, обустроить внутренние трубопроводные и электромеханические системы и прочее. Также необходимо оборудовать решетки, резервуар для технической воды.

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