ФОТО: УМВД России по городу Чебоксары

В Чебоксарах в больнице скончалась пожилая женщина, которую переехал мусоровоз. О ДТП рассказали в пресс-службе городской полиции.

Известно, что около 8 утра во дворе дома №14 на улице Декабристов в Чебоксарах водитель «МАЗ» наехал на пешехода, 58-летнюю женщину.

Пострадавшую с серьезной травмой ноги госпитализировали. Позже поступила информация, что женщина скончалась.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram