Фото: Евгения ГУСЕВА

В Марий Эл на летний оздоровительный отдых детей выделят 80,5 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Республики. Средства предусмотрены в региональном бюджете на 2023 год.

Сегодня, 12 мая, глава Марий Эл поучаствовал в заседании, посвященному началу летней оздоровительной кампании этого года. Его в формате видеоконференции провела Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, почти все регионы страны готовы к организации летнего оздоровительного отдыха детей.

Что касается Марий Эл, то в этом году 199 объектов подготовлено для оздоровительной кампании – 175 лагерей дневного пребывания, 18 – стационарных. В этот список также входят 2 профильных лагеря и 4 – палаточных. Отдохнуть в них смогут порядка 22 тысяч детей. На эти цели в бюджете Марий Эл заложено 80,5 миллионов рублей.

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