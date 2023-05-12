Минниханов поручил не принимать некачественную работу по программе «Наш двор»

Как подчеркнул глава, в республике давно мечтали провести такую программу. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов лично контролировать качество работ, которые выполняются в рамках республиканской программы «Наш двор». Тема была поднята на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции РТ.

Как подчеркнул глава, в республике давно мечтали провести такую программу, поэтому теперь власти заинтересованы в том, чтобы работы выполнялись качественно.

- Некачественную работу не надо принимать! Вы, главы районов и городов, должны лично все контролировать. Мне просто обидно, что мы вкладываем огромные средства, а работы некачественные. Мы же платим полным рублем, - заявил Минниханов.

Ранее мы сообщали, что в Казани приступили к выполнению работ по программе «Наш двор».

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