В Татарстане отремонтируют здания трех военных комиссариатов

В здания закупят оборудование, мебель и инвентарь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в трех зданиях военных комиссариатов пройдет капитальный ремонт. На изыскательные работы из республиканского бюджета направят 4,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о военкоматах в Зеленодольском, Камско-Устьинском и Менделеевском районах. В здания закупят оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроят прилегающие территории.

Сейчас ГБУ «Главстрой Татарстана» ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проектную документацию. Работы планируют завершить к 15 октября 2023 года.

Напомним, ранее татарстанские полицейские задержали мошенников, которые обманули граждан, собирая деньги на СВО.

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