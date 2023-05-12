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НовостиАвто12 мая 2023 11:41

В Набережных Челнах улицу Нариманова продлят в сторону «Чаллы Яр»

Это может дать территории импульс для развития
Адам САГАЛ
Здесь имеются перспективные территории под жилую застройку

Здесь имеются перспективные территории под жилую застройку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах улицу Нариманова планируют продлить - от кольцевой развязки на пересечении с Раскольникова и Карьерной до микрорайона «Чаллы Яр».

Как сообщает chelny-biz, здесь имеются перспективные территории под жилую застройку. Причем, не только малоэтажную, но и многоэтажную. Запланированная к строительству дорога может дать территории импульс для развития.

Ранее мы сообщали, что участок скоростной автодороги от Москвы до Казани откроют в 2023 году.

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