ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона в Таджикистан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВТБ расширяет сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны. Теперь российские розничные клиенты смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту физическому лицу в Таджикистан. До конца года банк планирует нарастить общий объем таких переводов до 1,5 млрд рублей.

Перевод проходит с рублевого счета клиента-физического лица, открытого в ВТБ. На карту или счет в Таджикистане деньги будут зачислены мгновенно в валюте получателя. Конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется при отправке по курсу банка в Таджикистане. Перед подтверждением перевода клиент увидит зачисленную сумму и размер взимаемой комиссии.

- В прошлом году мы в кратчайшие сроки восстановили трансграничные переводы по реквизитам и номеру карты, в первом квартале этого года их число в ВТБ уже превысило досанкционный уровень. Но наиболее быстрой и удобной технологией для перевода средств по-прежнему остается номер телефона, поэтому мы уже предлагаем ее нашим клиентам в Армении, Киргизии и Узбекистане. С момента запуска сервиса розничные клиенты ВТБ уже совершили более 6,5 тысяч операций на 56 млн рублей. Мы активно развиваем цифровую интеграцию с дружественными странами и сегодня запускаем возможность прямых переводов по номеру телефона в Таджикистан. До конца года мы планируем подключить к этому сервису еще несколько новых стран, – отметил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, до конца года ВТБ планирует увеличить их число до 25 стран.