Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре в выходные

В республике будет облачная погода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 13 мая в республике будет переменно-облачная погода, небольшой дождь. На протяжении дня ожидается сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью температура составит от +3 до +8 градусов, днем - от +18 до +23 градусов.

В воскресенье, 14 мая, будет облачная погода и умеренный дождь. Местами - гроза и ветер с усилениями до 20 метров в секунду. В ночные часы прогнозируется от +6 до +11 градусов, в дневные - от +14 до +19 градусов.

В начале недели гроза, дождь и сильный ветер сохранятся. В ночное время столбики термометров покажут от +5 до +10, днем - от +13 до +18.

Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой угрозы пожаров в лесах.

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