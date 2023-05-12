В Казани содержание фонтанов в 2023 году обойдется в 25 млн рублей

Исполнитель должен поддерживать работоспособность и надлежащее состояние фонтанов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году на содержание фонтанов в Казани из городского бюджета направят порядка 25 миллионов рублей. В прошлом году эти работы обошлись дешевле — в 24,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

В перечень входят фонтаны:

- На площади у театра имени Галиаскара Камала, на Булаке, у оперного театра, на Советской площади - В Ленинском и Лядском садах, в саду имени Кирова;

- В скверах имени Галеева, Тинчурина, Абсалямова, Столярова, Славы, «Чишмяле», 100-летия образования строительной отрасли в Татарстане, Белинского;

- В парках Тысячелетия, «Крылья Советов», «Стамбул», имени Горького, Петрова и в ЖК «Салават Купере»; - На улицах Петербургской, Баумана, Миславского;

- Перед ДК имени Саид-Галеева, в Горкинско-Ометьевском лесу, у ДК железнодорожников и на набережной Казанки.

Исполнитель должен поддерживать работоспособность и надлежащее состояние фонтанов, очищать их от мусора и грязи, заполнять чаши водой и мыть поверхность. При этом фонтаны должны функционировать не менее 12 и не дольше 13 часов в день.

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