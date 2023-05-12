В Татарстане организуют выставку реликвий пророка Мухаммеда

У всех верующих появится возможность увидеть предметы и реликвии пророка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане 21 мая на фестивале «Изге Болгар жыены» организуют выставку реликвий пророка Мухаммеда. Экспонаты доставят в Казань специальным рейсом, сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры региона Дамир Нутфуллин.

Особенностью мероприятия станет именно данная выставка. Инициатором этого является муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. В связи с этим у всех верующих появится возможность увидеть предметы и реликвии пророка, отметил Нутфуллин.

Фестиваль «Изге Болгар жыены» 21 мая начнется в 9.00 с концерта, который продлится до 11.00. После ожидается официальная часть. А в 12.00 состоится общее чтение намаза на площади.

Напомним, в Татарстане создали рабочую группу по подготовке праздника «Изге Болгар жыены».

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