В Набережных Челнах 300 школьников пройдут двухнедельные военно-спортивные сборы

В стране подобное обучение организовано в 12 регионах. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

В Набережных Челнах 300 воспитанников кадетских школ пройдут двухнедельные военно-спортивные сборы под руководством опытных инструкторов, прошедших специальное обучение. Город стал пилотной площадкой проведения таких мероприятий в Татарстане.

Всего же в стране подобное обучение организовано в 12 регионах. Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи организованы по поручение главы государства.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что в городе существуют добрые воинские традиции и значительное время уделяется военно-патриотическому воспитанию. Поэтому руководством Татарстана решено организовать военно-патриотические сборы в автограде.

Ранее мы сообщали, что в Казани проведут военные сборы для офицеров из Марий Эл.

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