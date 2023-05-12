Строительством розария занимается уроженец Мамадыша Ромик Палян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мамадыше построят первый в Татарстане розарий. Он появится на промышленной площадке «Вятка». Запустить производство планируют уже ближайшей осенью. Предпочтение отдадут голландским сортам цветов.

Строительством розария занимается уроженец Мамадыша Ромик Палян, сейчас он ведет оптовую торговлю импортными и российскими цветами. На данный момент в его распоряжении на промплощадке «Вятка» около 1 гектара.

- Розарий, который мы построим в Мамадыше, станет первым в Татарстане. Если все сбудется, будет развиваться по плану, Мамадыш будет «греметь» на всю Россию, - уверен бизнесмен.

В скором времени начнут сборку теплицы. Здесь планируют выращивать до 40 тысяч роз в неделю.

Ранее мы сообщали, что к лету в Казани высадят 3 миллиона цветов.

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