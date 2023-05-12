Мэр Казани ознакомился с ходом строительства новой детской поликлиники в Дербышках

Здание филиала поликлиники №6 занимает площадь почти 6,4 тысячи квадратных метров. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом строительства новой детской поликлиники в Дербышках. Объект планируют сдать к 1 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Здание филиала поликлиники №6 занимает площадь почти 6,4 тысячи квадратных метров. В ней будут работать 245 сотрудников. А принять учреждение сможет 11,5 тысячи детей и подростков из Дербышек и соседних поселков.

Кроме того, там появится солевая комната для профилактики заболеваний органов дыхания. Для этого уже завезли специальный генератор и скоро его установят. Помощь будут оказывать и детям, переболевшим коронавирусом.

Напомним, в Татарстане на ремонт 7 больниц направят 222 миллиона рублей.

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