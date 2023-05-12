Татарстан займется восстановлением еще одного города в ЛНР

В основные задачи Татарстана входит восстановление жилого фонда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан займется восстановлением Рубежного, который находится неподалеку от Лисичанска. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в Доме правительства города, где присутствовали представители республики и ЛНР.

В основные задачи Татарстана входят восстановление жилого фонда, социальных объектов и быта горожан. Этот вопрос будет курировать вице-премьер региона Евгений Варакин, который в данное время работает в Лисичанске.

Кроме того, премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров посетили ряд объектов жилищно-коммунального хозяйства, где ведутся работы по замене системы тепло- и водоснабжения. Также они ознакомились с блочными модулями котельных и побывали в больнице Лисичанска.

Напомним, из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарного груза.

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