Казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем матче финальной серии плей-офф

Счет в серии стал 2:1 в пользу УНИКСа. Фото:www.unics.ru

В четверг, 11 мая, в Краснодаре встретились баскетбольные клубы УНИКС и «Локомотив-Кубань». Игра между ними состоялась в рамках третьего матча серии Единой лиги ВТБ и закончилась со счетом 82:81 в пользу казанской команды.

В составе УНИКСа лучший результат показал защитник Дэрил Мэйкон, набравший 14 очков. А самым результативным у краснодарской команды стал защитник Джейлен Бэрфорд, на счету у которого 20 очков.

Отметим, теперь счет в серии стал 2:1 в пользу УНИКСа. Следующий матч состоится 13 мая в Краснодаре. Серия продолжится до четырех побед одной из команд.

Напомним, казанский УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв «Парму».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram