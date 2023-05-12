В Татарстане последние точки сервиса на М12 выставили на торги за 589 млн рублей

Дорогу планируют открыть уже в конце 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два последних земельных участка для сервиса на трассе М12 в Татарстане выставлены на торги госкомпанией «Автодор». Они находятся недалеко от деревни Вахитово Верхнеуслонского района. Стартовая цена - 589 миллионов рублей, участки предназначены для размещения многотопливных автозаправочных станций. Срок договора - 20 лет.

На строящейся трассе М12 госкомпания «Автодор» намеревалась расположить 32 многофункциональные зоны: 16 по пути в Москву и столько же — в направлении Казани.

Новую платную дорогу от Москвы до столицы Татарстана планируют открыть уже в конце 2023 года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах совершить автопробег по трассе М12 на КАМАЗе.

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