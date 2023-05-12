В Марий Эл погиб мужчина, брюки которого затянуло в мотоблок

Трагедия произошла в праздничный день. Фото: СУ СКР по Марий Эл

В Килемарском районе Республики Марий Эл трагедия произошла на садовом участке. 66-летний мужчина получил смертельные травмы во время работы с мотоблоком.

9 мая мужчина вместе с женой работали на даче. Глава семейства решил вспахать участок мотоблоком. В какой-то момент его брюки затянуло в механизм, в результате мужчина получил множественные травмы ног. Ужасная картина произошла на глазах супруги. Женщина быстро вызвала скорую помощь. Но медикам спасти пострадавшего не удалось, он скончался по пути в больницу.

Следователи СУ СКР по Марий Эл проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл мужчина убил учительницу и отрезал ей голову.

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