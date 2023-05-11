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НовостиОбщество11 мая 2023 18:09

Ученые Казани будут разрабатывать препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

Об этом сообщили в Казанском федеральном университете
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Казани будут разрабатывать препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Казанском федеральном университете, который совместно с компанией «Р-Фарм» и займутся разработкой.

Аппарат будет основан на использовании аденоассоциированного вируса в качестве вектора для доставки функциональной копии гена SMN1 в мотонейроны. По словам ученых, благодаря этому необходимый элемент, а именно белок, начинает производиться в достаточных количествах для того, чтобы улучшить состояние человека с данным заболеванием.

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