Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Казани будут разрабатывать препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Казанском федеральном университете, который совместно с компанией «Р-Фарм» и займутся разработкой.

Аппарат будет основан на использовании аденоассоциированного вируса в качестве вектора для доставки функциональной копии гена SMN1 в мотонейроны. По словам ученых, благодаря этому необходимый элемент, а именно белок, начинает производиться в достаточных количествах для того, чтобы улучшить состояние человека с данным заболеванием.

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