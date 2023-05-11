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НовостиОбщество11 мая 2023 18:02

В Татарстане выявлено 60 очагов кори

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Татарстане выявлено 60 очагов кори, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что основным источником распространения инфекции являются люди без соответствующих прививок. Передается заболевания воздушно-капельным путем, а заразиться могут до 18 человек одновременно. Протекает корь с высокой температурой, насморком. Также на теле человека появляется характерная для этой инфекции сыпь.

В минздраве настоятельно рекомендуют сделать вакцинацию. Особенно тем, кто никогда ранее не болел.

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