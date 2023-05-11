В Татарстане организуют горячую линию по социальным вопросам для старшего поколения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 12 мая, В Татарстане организуют горячую линию по социальным вопросам. Отвечать на вопросы пенсионеров будут специалисты министерства труда, Соцфонад, а также депутат Госсовета Светлана Захарова. Прием состоится в общественной приемной партии «Единая Россия» в 10.00. В 15.00 приемы проведут депутаты госдумы Илья Вольфсон и Ирек Богуславский.

Завтра же, в 13.00, будет организован прямой эфир по оформлению инвалидности с участием сотрудников минздрава и главного бюро медико-социальный экспертизы. Он начнется в 13.00.

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