Фото: Артем КИЛЬКИН

В июне жителей Татарстана ожидает два дополнительных выходных дня. Такой указ подписал глава республики Рустам Минниханов. К нерабочим дням прибавились праздник Курбан-байрам и День России.

День России отметят 12 июня, в понедельник, а это значит, что рабочая неделя сократится до четырех дней. Религиозный праздник Курбан-байрам выпадает на среду 28 июня. Днем ранее татарстанцев ждет сокращенный рабочий день. Жители республики будут работать на один час меньше.

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