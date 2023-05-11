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НовостиОбщество11 мая 2023 17:00

Жителей Татарстана проконсультируют по вопросам летнего отдыха для детей

Для этого 12 мая организуют специальную горячую линию
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Татарстана проконсультируют по вопросам летнего отдыха для детей. Для этого 12 мая организуют специальную горячую линию, сообщили в Общественной палате. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

Жители республики могут задать вопросы по путевкам, возвращению кэшбэка, питанию в лагерях и другом. Ответы давать будут руководитель Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Ильдар Давлетчин, сотрудники министерства образования, а также зампред Общественной палаты Татарстана Тамара Федорова.

Вопросы принимаются 1по телефону: +7(800) 350-44-72.

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