В поселке Дербышки в Казани к 1 июня достроят детскую поликлинику

Фото: сайт kzn.ru

В поселке Дербышки в Казани достраивают детскую поликлинику, сообщили в мэрии города. Завершить работы там планируют 1 июня, после этого туда начнут завозить мебель и необходимое оборудование. Четырехэтажное учреждение будет обслуживать более 11 тысяч детей. Обслуживать маленьких пациентов будут 245 сотрудников. Это педиатры и врачи узкого профиля.

Для того, чтобы избежать большого скопления людей больница разделена на блоки. На первом этаже будут гардерою, ресепшен, кафе и зоны для ожидания. Также в учреждении будет инфекционный блок, травмпункт, кабинет рентгена и прочее.

На третьем этаже расположен дневной стационар, который поделен на зону для мальчиков и девочек, а также кабинеты врачей, солевая комната, ЛФК

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