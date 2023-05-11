Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 15:59

Ремонт протоки Булак в Казани завершат к концу следующей недели

Об этом сообщили в администрации Вахитовского района
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Елена СКВОРЦОВА

Ремонт протоки Булак в Казани планируют завершить к концу следующей недели, сообщили в администрации Вахитовского района.

Ранее казанцы часто жаловались на то, что вода с автомобильной дороги стекает туда напрямую, а внизу постоянно валяется мусор. В Комитете внешнего благоустройства столицы пояснили, что на дождеприемниках установлены решетки, но если поставить дополнительные, то это может ухудшить пропускную способность воды при интенсивных дождях и таянии снега, а вследствие этого может произойти подтопление Право-Булачной и других улиц.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram