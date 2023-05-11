Ремонт протоки Булак в Казани завершат к концу следующей недели

Фото: Елена СКВОРЦОВА

Ремонт протоки Булак в Казани планируют завершить к концу следующей недели, сообщили в администрации Вахитовского района.

Ранее казанцы часто жаловались на то, что вода с автомобильной дороги стекает туда напрямую, а внизу постоянно валяется мусор. В Комитете внешнего благоустройства столицы пояснили, что на дождеприемниках установлены решетки, но если поставить дополнительные, то это может ухудшить пропускную способность воды при интенсивных дождях и таянии снега, а вследствие этого может произойти подтопление Право-Булачной и других улиц.

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