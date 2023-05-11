К концу 2023 года в поселке Дербышки в Казани построят банный комплекс

Фото: сайт kzn.ru

К концу года в поселке Дербышки в Казани построят банный комплекс, рассказали в мэрии города. Он предусмотрен на 49 человек в сутки. В комплексе будет мужское и женское отделения, кафе и кабинет для массажа, просторные раздевалки со шкафчиками и скамейками. Кроме того, для ряда категорий граждан предусмотрят льготы на посещение. Возводится он на улице Стадионная. По состоянию на сегодняшний день, там уже возведен основной каркас и почти завершены внешние работы. Осталось провести отделку и установить необходимое оборудование.

Мэр города Ильсур Метшин сегодня, 1 мая, осмотрел стройку. «Это долгожданный банный комплекс, который жители поселка просили давно. Старая баня перестала работать из-за аварийного состояния».

Метшин также добавил, что его очень радует, что Дербышки становятся похожими на столицу Татарстана.

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