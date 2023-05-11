Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобрнауки ответило на законодательную инициативу Госсовета Татарстана о возвращении к советской системе распределения студентов после завершения обучения в вузах. В ведомстве отметили, что нынешний рынок труда под эту систему не подходит. Замминистра Констант Могилевский сообщил РБК, что в СССР такая форма трудоустройства была оправдана. Сейчас же основная задача ведомства — обеспечить студентов возможностями для реализации, ориентируюсь на востребованные профессии на рынке труда.

Он также добавил, что данный законопроект не вносился в Госдуму, а действующим законодательством об образовании не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве выпускников.

Напомним, что ранее татарстанские парламентарии, изучив рынок труда пришли к выводу, что пришло время внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». А именно через него обязать студентов-бюджетников после выпуска обязательно поработать по специальности в течение трех лет. Объясняется это тем, что за их обучение платило государство.

Однако у этой инициативы уже появились свои противники в Госдуме. В частности, ее раскритиковал депутат Александр Мажуга. Он назвал эту идею популизмом, которая дает повод для беспокойства и без того взволнованным абитуриентам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram