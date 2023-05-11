Новым главным врачом больницы Зеленодольска стал Рамиль Мухаматдинов

Фото: минздрав Татарстана

Новым главным врачом центральной районной больницы Зеленодольска стал Рамиль Мухаматдинов, сообщили в администрации муниципального образования.

В 1998 Мухаматдинов окончил Казанский государственный медуниверситет по специальности «лечебное дело». С 2021 года и до мая текущего занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения столицы Татарстана.

В коллективе больницы новость о назначении восприняли положительно, несколько лет назад он исполнял обязанности главного врача больницы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram