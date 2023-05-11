20 мая Казанский Кремль присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев»

для любителей музыки на площадке выставочных залов Присутственных мест пройдет концерт татарской этногруппы «Алпар». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанский Кремль 20 мая примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев». С 18.30 до 23.00 в выставочных залах музея-заповедника состоятся тематические экскурсии, театрализованные программы, мастер-классы и квесты, сообщает пресс-служба организаторов.

Для жителей и гостей города в центре «Эрмитаж-Казань» организуют театрализованную программу «Ожившие герои», покажут эрмитажную библиотеку на выставке «Александр Македонский. Путь на Восток» и фильм «Портреты Александра Македонского.История и миф». А в выставочном зале «Манеж» состоится мастер-класс по вышивке, кураторская экскурсия по арт-пространству «Коммуналка» и семейная программа «Советские будни в карикатурах».

Кроме того, для любителей музыки на площадке выставочных залов Присутственных мест пройдет концерт татарской этногруппы «Алпар» и экскурсия по выставке «Татарский костюм: традиции и трансформации». Также в Музее истории Благовещенского собора организуют лекцию о влиянии Библии на русскую культуру и квест.

Отметим, для посещения данных мероприятий необходимо приобрести входной билет.

Напомним, для гостей KazanForum проведут экскурсии по старой Казани и Свияжску.

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