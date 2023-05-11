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НовостиОбщество11 мая 2023 14:02

20 мая Казанский Кремль присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев»

С 18:30 до 23:00 в выставочных залах музея-заповедника состоятся тематические экскурсии
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
для любителей музыки на площадке выставочных залов Присутственных мест пройдет концерт татарской этногруппы «Алпар».

для любителей музыки на площадке выставочных залов Присутственных мест пройдет концерт татарской этногруппы «Алпар».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанский Кремль 20 мая примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев». С 18.30 до 23.00 в выставочных залах музея-заповедника состоятся тематические экскурсии, театрализованные программы, мастер-классы и квесты, сообщает пресс-служба организаторов.

Для жителей и гостей города в центре «Эрмитаж-Казань» организуют театрализованную программу «Ожившие герои», покажут эрмитажную библиотеку на выставке «Александр Македонский. Путь на Восток» и фильм «Портреты Александра Македонского.История и миф». А в выставочном зале «Манеж» состоится мастер-класс по вышивке, кураторская экскурсия по арт-пространству «Коммуналка» и семейная программа «Советские будни в карикатурах».

Кроме того, для любителей музыки на площадке выставочных залов Присутственных мест пройдет концерт татарской этногруппы «Алпар» и экскурсия по выставке «Татарский костюм: традиции и трансформации». Также в Музее истории Благовещенского собора организуют лекцию о влиянии Библии на русскую культуру и квест.

Отметим, для посещения данных мероприятий необходимо приобрести входной билет.

Напомним, для гостей KazanForum проведут экскурсии по старой Казани и Свияжску.

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