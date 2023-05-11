В Набережных Челнах строительство новой школы завершится к июлю

Строительство школы на 1501 место идет в плановом режиме. Фото: @nail_magdeev

В Набережных Челнах строительство новой школы в 34-м комплексе завершится к июлю, а 1 сентября откроет свои двери для учеников. Ознакомился с ходом работ мэр города Наиль Магдеев, сообщает пресс-служба татарстанского автограда.

Строительство школы на 1501 место идет в плановом режиме. Там трудятся около 500 строителей. Они уже выложили кирпичную кладку стен, выполнили кровельные, отделочные и фасадные работы, устройство внутренних инженерных сетей, завершили монтаж лифтов.

Кроме того, отличительной особенностью образовательного учреждения станет интерактивно-меловой комплекс с размещением трех досок. В актовом зале обустроят 780 посадочных мест с витражом и размещением рядов по принципу амфитеатра.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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