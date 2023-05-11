Управляющие компании Набережных Челнов задолжали за тепло свыше 100 млн рублей

Наиболее значительный рост задолженности за тепло отмечен у ООО УК «ДомСервис» и УК «Строим будущее» Фото: Даниил ОПАРИН

Управляющие компании Набережных Челнов задолжали поставщику энергоресурсов - компании НЧТС - 111 миллионов рублей. Это чуть меньше, чем год назад (112,5 млн рублей).

Наиболее значительный рост задолженности за тепло отмечен у ООО УК «ДомСервис» и УК «Строим будущее». Последняя задолжала НЧТС около 28 миллионов рублей.

Стабильный результат демонстрируют управляющие компании «Комфортные дома», «ДОМиКо», ТСЖ «Сююмбике», ТСЖ «Берег», ООО «УК ССМ». Они не допускали образования задолженности.

Ранее мы сообщали, что челнинец выиграл суд против управляющей компании из-за шумного лифта.

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