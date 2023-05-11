Из-за ухода от налогов в Татарстане 61 ЧОП проходит проверку

Для проведения проверки специалистами была разработана контрольная панель. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане проводят контрольные проверки в отношении 61 организации, предоставляющей услуги охранной деятельности. Этим занимаются сотрудники Управления федеральной налоговой службы по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого специалистами была разработана контрольная панель, где все организации и индивидуальные предприниматели на основании отчетов и имеющейся информации от внешних источников распределяются по критериям риска. После проводятся мероприятия налогового контроля с анализом проводимых операций на предмет возможного применения схем уклонения от налогооблажения.

Напомним, в Набережных Челнах в 13 школах за 31,8 миллиона рублей оборудуют пропускные пункты. Сейчас городские власти ищут поставщика.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram