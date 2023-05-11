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НовостиОбщество11 мая 2023 12:36

Из-за ухода от налогов в Татарстане 61 ЧОП проходит проверку

Этим занимаются сотрудники Управления федеральной налоговой службы по республике
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для проведения проверки специалистами была разработана контрольная панель.

Для проведения проверки специалистами была разработана контрольная панель.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане проводят контрольные проверки в отношении 61 организации, предоставляющей услуги охранной деятельности. Этим занимаются сотрудники Управления федеральной налоговой службы по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого специалистами была разработана контрольная панель, где все организации и индивидуальные предприниматели на основании отчетов и имеющейся информации от внешних источников распределяются по критериям риска. После проводятся мероприятия налогового контроля с анализом проводимых операций на предмет возможного применения схем уклонения от налогооблажения.

Напомним, в Набережных Челнах в 13 школах за 31,8 миллиона рублей оборудуют пропускные пункты. Сейчас городские власти ищут поставщика.

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