В Татарстане в 2023 году наблюдается снижение числа ищущих работу предпенсионеров

Люди, потерявшие и ищущие работу, могут претендовать на пособие в размере 12,7 тысячи рублей. Фото: Иван Макеев

В Татарстане в 2023 году наблюдается снижение числа предпенсионеров и пенсионеров, которые находятся в поиске работы. Так, 60% данной категории людей уже трудоустроены. Об этом во время онлайн-трансляции сообщила заместитель минтруда республики Клара Тазетдинов.

По словам Тазетдиновой, растет конкурентоспособность таких работников на рынке труда. Они являются значительным трудовым потенциалом. Однако за последние два года обращения в службу занятости сократились. В связи с этим наблюдается дефицит кадров.

Кроме того, люди предпенсионного и пенсионного возраста чаще всего выбирают те вакансии, которые по зарплате неинтересны молодежи. Это такие виды деятельности, как производство и реализация молочной продукции, продукции пчеловодства, разведение птицы, пошив одежды, создание сайтов. Также люди, потерявшие и ищущие работу, могут претендовать на пособие в размере 12,7 тысячи рублей.

Отметим, службы занятости для этой категории жителей проводят специализированные ярмарки вакансий. В 2022 году было организовано 20 подобных мероприятий.

Напомним, в Казани стали известны самые высокооплачиваемые вакансии недели.

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