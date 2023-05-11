В Казани в сквере на Петербургской установили новые деревянные скульптуры

На территории также появились четыре деревянных скульптуры коня. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

К лету в сквере имени митрополита Андриана на улице Петербургской благоустроили территорию у старообрядческой церкви. Вдоль площадки обновили асфальт, а внутри выложили брусчатку и деревянный настил.

Для гостей сквера разместили 16 полукруглых и бревенчатых скамеек, дети теперь смогут поиграть в песочнице с ограждением из бревен. На территории также появились четыре деревянных скульптуры коня и 84 новых фонаря, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

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