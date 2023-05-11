В Казани переименовали 15 спортивных школ

Речь в том числе идет о спортшколах олимпийского резерва. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Казани приняли решение переименовать 15 спортивных школ. Соответствующие постановления опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Речь идет о спортшколах олимпийского резерва «Центральный», «Авиатор», «Тасма», «Ракета», «Идель», по водному поло и гребным видам спорта. Изменения коснутся также спортшкол «Волна», «Савиново», по лыжным гонкам и спортивному ориентированию, «УНИКС-ЮНИОР», «Динамо», «Ак Буре», «Стрела» и «Смена».

Теперь вместо «муниципальных бюджетных учреждений» их переименуют в «муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования».

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