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НовостиСпорт11 мая 2023 11:19

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов номинирован на звание лучшего тренера КХЛ

Он удостаивался этой награды дважды
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Билялетдинов возглавил казанскую команду в конце 2022 года.

Билялетдинов возглавил казанскую команду в конце 2022 года.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал одним из номинантов на приз лучшему тренеру КХЛ сезона 2022/2023. Ранее он уже дважды удостаивался этой награды.

Билялетдинов возглавил казанскую команду в конце 2022 года. За это время хоккеистам удалось стать первыми по результатам регулярки на Востоке и дойти до финала Кубка Гагарина.

Вместе с Билялетдиновым на приз номинировали тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова и тренера московского «ЦСКА» Сергея Федорова. Имена победителей станут известны на церемонии закрытия сезона КХЛ 18 мая, сообщает пресс-служба лиги.

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