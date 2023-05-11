Казанский Кремль засияет, его памятники превратят в арт-объекты

Локации будут открыты с 19.30 до 23.00. Фото: Алина НИЗАМОВА

На следующей неделе – с 18 по 20 мая, в Казанском Кремле пройдет фестиваль света «Сияние Кремля». По вечерам архитектурные объекты музея-заповедника в буквальном смысле этого словам засияют.

В частности, на фасаде Спасо-Преображенского соборе световая проекция расскажет всем об его истории. Инсталляцию назвали «Метаморфозы». Станет арт-объектом и Преображенская башня. Там инсталляция «Монеты света» покажет первые годы существования башни. Проекция будет интерактивной. Металлические монетки, напоминающие кольчугу, при взаимодействии с ними будут менять движение, яркость и цвет.

В свою очередь у памятного камня, установленного при закладке мечети Кул Шариф, заработает инсталляция «Сияние вечности», у Тайницкой башни – инсталляция «Тамчы», около выставочных залов Присутственных мест - инсталляция «Ук».

Кроме того, по вечерам в рамках фестиваля там будут выступать артисты, которые объединят современное искусство и национальные традиции. Например, на импровизированную сцену выйдут татарская вокально-инструментальная этногруппа «Алпар», коллективы Yatmas Dusai и Malsi Music.

- Вход на все площадки свободный. Локации будут открыты с 19.30 до 23.00, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram